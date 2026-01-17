ブルックリン・ネッツ vs シカゴ・ブルズ日付：2026年1月17日（土）開催地：バークレイズ・センター（Brooklyn）最終スコア：ブルックリン・ネッツ 112 - 109 シカゴ・ブルズ NBAのブルックリン・ネッツ対シカゴ・ブルズがバークレイズ・センター（Brooklyn）で行われた。 第1クォーターはブルックリン・ネッツがリードし27-23で終了する。第2クォーターはブルック