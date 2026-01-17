トロント・ラプターズ vs ロサンゼルス・クリッパーズ日付：2026年1月17日（土）開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）最終スコア：トロント・ラプターズ 117 - 121 ロサンゼルス・クリッパーズ NBAのトロント・ラプターズ対ロサンゼルス・クリッパーズがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。 第1クォーターはトロント・ラプターズが