【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HANA が、2月23日に配信リリース、2月25日にCD発売する1stアルバム『HANA』の配信版、CD通常版のジャケット写真が公開。 アルバム用に書き下ろされた新曲2曲のタイトルも含む、全11曲の収録楽曲の全貌も明らかになった。 ■新曲のタイトルは「Bloom」と「ALL IN」 “どんなところにも花は咲く、誰だって咲ける”というHANAらしいメッセージを込めた、今の彼女たちの集大成