【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46松田里奈の1st写真集『まつりの時間』（1月20日発売）の封入特典ポストカード第6弾の絵柄が公開された。 ■封入特典ポストカードは全6種 今回発表されたポストカードは、ボルドーのランジェリーを身にまとった大人の魅力が際立つ、印象的なカットとなっている。 封入特典のポストカードは全6種。1冊に1枚がランダム封入される。 ※メイン