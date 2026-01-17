６４３４人が犠牲になった阪神大震災は１７日、発生から３１年となり、各地で追悼行事が営まれた。遺族や関係者らは、体験や教訓を伝え、受け継ぐことを誓い、犠牲者の冥福（めいふく）を祈った。神戸市中央区の東遊園地では、追悼式典「１・１７のつどい」が開かれ、午前７時時点で約１万１０００人が参加した。地震発生時刻の午前５時４６分に合わせ、全員で黙とう。灯籠に火がともされ、震災を知らない世代にも記憶と教訓を