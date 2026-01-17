16日夜、岐阜県大垣市の住宅で火事があり、この家に住む71歳の男性が死亡しました。警察によりますと、16日午後8時ごろ、大垣市荒尾町の住宅で「中から煙が見える」と隣に住む男性から警察に通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、現場の2階建て住宅に住む矢野敬治さん(71)が搬送先の病院で死亡が確認されたほか、消火を手伝った近所に住む40代の女性が足に軽いケガをしました。また、愛知県豊田市