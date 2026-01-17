“第一印象”は、ほんの一瞬で決まる。その決定打になりやすいのが、顔の中心にある「眼鏡」だ。今回は「新しい自分を作る、印象アップの3本」をテーマにおすすめのフレームをご紹介。オリジナルブランドを中心とした企画・デザイン・製造・販売を手掛け、海外を含め約90店舗を展開している「金子眼鏡」の担当者に選んでもらった。○KMP-25(BK)テンプルエンドにシルバー925の飾りがついたプレミアムライン。クラシカルで柔和なクラ