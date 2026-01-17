グラビアアイドル・コスプレイヤーとして活躍するあまつまりなの5冊目となる写真集が、3月13日に発売することが決定した。【写真】あまつまりな熱気あふれるバンコクでまさかのメイド姿5th写真集より2.5次元モデル・あまつまりながが辿り着いた究極美。異境の地で見せた「2つの顔」はーー。この人物は実在するかどうか分からない――そんなミステリアスなキャッチフレーズの「2.5次元モデル・あまつ様」として、コスプレ活