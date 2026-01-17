第83回ゴールデン・グローブ賞授賞式が現地時間1月11日、米カリフォルニア州ビバリーヒルズで開催され、テレビ＆映画で活躍するセレブたちが美しく着飾り、レッドカーペットを彩った。輝くようなマタニティルックを披露したヘイリー・スタインフェルドや、マイリー・サイラスのロックな装いなど、クランクイン！が選出するベストドレス7人をご紹介する。【写真】輝くマタニティルックや芸術作品のようなドレス、ロックなコーデも