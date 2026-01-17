櫻坂46が、14thシングル「The growing up train」を3月11日にリリースする。昨年の12月は＜13th Single BACKS LIVE!!＞を神奈川・ぴあアリーナMMにて、＜Buddies感謝祭2025EX＞を千葉・幕張イベントホールにて2週連続で開催し、年末は＜COUNTDOWN JAPAN25/26＞のメインステージに出演するなど、強みとしているライブ活動を精力的に行ってきた彼女たち。4月11日・12日にMUFGスタジアム(国立競技場)にて開催する＜5th YEAR ANNIVERSA