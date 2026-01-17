２０２５年度東京競馬記者クラブ賞の表彰式が１月１７日、中山競馬場の昼休みにウィナーズサークルで行われた。昨年のサウジＣ、ブリーダーズＣクラシックを制するなど世界を舞台に歴史的偉業を達成したフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が特別賞を受賞して、同馬を管理する矢作調教師が代表して出席した。表彰式の後に取材に応じた矢作師は、始動戦に予定しているサウジＣ（２月１４日、