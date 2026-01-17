ＤｅＮＡの入江大生投手、度会隆輝外野手、石田裕太郎投手が出演するフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ『プロ野球トーク日本シリーズ』」が、１８日の午後７時から放送される。１２球団２４選手が出演。このほど収録に臨んだ度会は「悔しかったにつきますね。打ち合わせも３人でして、一生懸命頑張るぞという中で臨んだんですけどやっぱりうまくいかなかった。浜田雅功さんの偉大さを身をもって実感しました」と振り返った。