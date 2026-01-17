対バンツアー＜yonige presents「Make up my mind」＞が4月10日の名古屋からスタートする。同ツアーの対バンが発表となった。4月10日の名古屋DIAMOND HALLにハルカミライ、4月12日の大阪GORILLA HALL OSAKAにAge Factory、4月14日の東京Spotify O-EASTにHump Backを迎えて行われる。yonigeは2025年5月から自身初の47都道府県ツアー＜yonige〜Homing tour〜＞を実施した。今回は刺激的な対バンを迎えることで、47都道府県ツアーとは