16日夜から17日にかけ福岡県内で酒気帯び運転が相次ぎ4人が現行犯逮捕されました。警察によりますと17日午前0時半ごろ久留米市京町で警察が検問中、乗用車が停止の求めに応じず走り去りました。乗用車はパトカーの追跡を受けながら約2キロ逃走し、佐賀県みやき町の交差点で、のり面に乗り上げ止まったということです。乗用車を運転していたのは佐賀県鳥栖市の自称・会社員 野下満彦容疑者(56)で、呼気から基準値の4倍を超え