今月5日、浜松市の浜松拘置支所で男性被告人が意識のない状態でみつかり病院に搬送されていましたが、16日死亡が確認されました。静岡刑務所によりますと今月5日の午前2時半ごろ浜松拘置支所の単独室でタオルやズボンで作った輪状のものに首を入れた状態の20代の男性被告人を巡回していた職員が発見し、消防に通報しました。その後、病院で治療が行われていましたが、16日死亡が確認されたということです。浜松拘置支所では事故発