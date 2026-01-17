昨年ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏が15日（現地時間）、トランプ米大統領にノーベル賞のメダルを贈呈した。トランプ大統領はその間、公然とノーベル賞の受賞に意欲を表してきたが、マチャド氏は5日、あるインタビューでノーベル賞をトランプ大統領と分け合いたいという考えを表した。この日、ホワイトハウスでトランプ大統領と1時間ほど会談したマチャド氏は連邦議会議事堂に移動した