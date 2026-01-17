15日静岡市の小学校でテレビ局のニュースができるまでの流れなどを学ぶ特別授業が行われました。田町小学校5年生の社会科の時間として行われたこの授業では、Daiichi-TVの徳増ないるアナウンサーが講師となりニュースがどのようにつくられているのか、またアナウンサーがわかりやすく伝えるために工夫していることなどを紹介し発声練習となる早口言葉にも挑戦しました。（児童）「ささはらさんささきさん