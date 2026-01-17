中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月17日】中国商務部は16日、カナダが中国製電気自動車（EV）に年間4万9千台の輸入枠を設け、枠内の関税率を6.1％に引き下げ、従来適用していた100％の追加関税は徴収しないと発表した。