１４日、江蘇省の揚州港。（ドローンから、揚州＝新華社配信／任飛）【新華社北京1月17日】中国税関総署の孫梅君（そん・ばいくん）署長は17日の全国税関業務会議で、第15次5カ年規画（2026〜30年）期間は輸出拡大を図るとともに輸入も適度に拡大し、国際循環を一層拡充すると述べ、国内循環と国際循環が相互に促進し合う「双循環」をより円滑にし、内外貿易の一体的発展をさらに推進していく考えを示した。