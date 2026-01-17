日大危機管理学部教授の西田亮介氏が17日放送のABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に生出演。大阪都構想への挑戦を公約に掲げ出直し選挙に臨むと表明し、辞職した大阪府の吉村洋文知事の意図を解説した。西田氏は、出直し選挙について「意味不明ですよね。スキャンダルを隠すんじゃないか」。日本維新の会が15日、国民健康保険料の支払いを逃れるための「脱法的」と捉えられる行