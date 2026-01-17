ジェーシービー（JCB）とライフカードは、ライフカード（ディズニー・デザイン）とライフカードゴールド（ディズニー・デザイン）の申し込み受付を2025年12月22日から開始した。いずれもミッキーマウスのステッカーをあしらったスーツケースをモチーフとしたデザイン。年会費はライフカードが永年無料、ライフカードゴールドが11,000円。国際ブランドはいずれもJCB。発行対象は日本国内に在住の18歳以上の人で、申し込みはウェブサ