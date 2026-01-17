東京ディズニーセレブレーションホテルは、「イマジニング・ザ・マジック “カラー・オブ・ファンタジー”ルーム」を1月15日から6月30日まで提供する。客室はウィッシュ棟とディスカバー棟で異なる2タイプ。壁紙に写真家・蜷川実花が撮影したファンタジースプリングスとディズニーキャラクターの作品をデザインし、一部はホテル限定の作品となる。定員は大人4名。宿泊者には、オリジナルポストカード3種類を1室につき2セット提供す