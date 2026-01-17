全国一斉に始まった大学入学共通テストで、広島県内でも約1万3400人が試験に臨んでいます。大学入学共通テストは17日と18日の2日間、県内では24の会場で実施されます。広島市南区の県立広島大学では、激励にかけつけた高校の職員が、「なめると溶ける」ことから「問題が解ける」ようにと受験生にアメを手渡していました。■受験生「今までの勉強をしっかり発揮できればいいと思います」「きのうはカツ丼を食べました」「自分も実は