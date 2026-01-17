群馬県を代表するマスコットキャラクター「ぐんまちゃん」。馬をモチーフにしたかわいらしいフォルムが人気を博しています。ぐんまちゃんについて、あなたはどこまで知っているでしょうか。ぐんまちゃんの誕生日はいつ？・1月1日・2月22日・3月3日・10月10日答えを見る↓↓↓↓↓正解：2月22日正解は「2月22日」でした。▼解説ぐんまちゃんオフィシャルサイトによると、「2月22日」とプロフィールに書かれています。※本クイズは、