阪神・淡路大震災の発生からきょう１７日で３１年です。各地で追悼の祈りがささげられています。阪神・淡路大震災の発生から今年で３１年。神戸市では発生時刻に合わせて犠牲となった６４３４人に黙祷が捧げられました。灯籠で描かれた「つむぐ」の文字には「震災の記憶と教訓を先の世代につないでいく」という思いが込められています。「私の友達も亡くなった。忘れないように受け継いでほしい」児童８人が亡くなった兵