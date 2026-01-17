長崎市で開催中の『りそなグループ Bリーグオールスター 2026」に合わせて、出島メッセ長崎ではフードドライブの取り組みも行われています。 長崎市の出島メッセ長崎で開催中の「りそなグループ Bリーグオールスターフェス 2026」。 長崎ヴェルカの馬場 雄大選手が登場したのは、Bリーグによる社会課題の解決に向けた「B.Hope」ブースです。