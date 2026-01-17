阪神・淡路大震災は、発生からきょう１７日で３１年です。神戸市では、追悼行事が行われています。神戸市の東遊園地に設けられた「１・１７のつどい」の会場では、土曜日ということもあり、会場には大勢の人が訪れています。地震が起きた午前５時４６分。黙とうがささげられ、犠牲者を悼みました。灯籠でつくられた「つむぐ」という文字。「震災の記憶と教訓を先の世代につないでいく」というメッセージが込められています。