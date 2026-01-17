ＤｅＮＡは１７日、三嶋一輝投手が現役引退することを発表した。三嶋は昨オフ、球団から構想外となったが、現役続行を目指して移籍先を模索していた。三嶋は２０１３年にドラフト２位で入団。１年目から先発ローテ入りし、球団史上３９年ぶりにルーキーとしてオールスター出場。その後はリリーフに主戦場を移し、クローザーやセットアッパーなどさまざまな役割を果たした。また、国指定難病「黄色靭帯骨化症」を発症後も現