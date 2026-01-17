自民党の菅義偉元首相（77）は、次の衆議院選挙に立候補せず政界から引退することを表明しました。菅元首相：今度の衆議院選挙、私自身、不出馬を決めまして、若い世代に代わってもらえるように考えているところであります。菅氏は「70代になってから政治家としての引き際を常に考えていた」とした上で、「喜寿を迎える中で、後進に道を譲ることを真剣に考えていた」と述べ、「私の政治生活を次の世代に経験を生かすことができれば