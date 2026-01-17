株式会社ドワンゴが提供する総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」では、『ウルトラジャンプ』（集英社刊）で連載中の『岩元先輩ノ推薦』（椎橋寛/集英社）のアニメ化を記念し、2026年1月17日(土) 〜 1月26日(月)の期間、著者の椎橋寛氏の過去作品36巻が各77円（税込）となるキャンペーンを独占開催する。対象となるのは『ぬらりひょんの孫 モノクロ版』全25巻や、同作の15周年を記念して描かれた『ぬらりひょんの孫〜陰〜』、話題作