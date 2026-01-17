※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年1月号からの転載です。 2025年4月にデビューした7人組ガールズグループ・HANA。7月には「オリコン週間ストリーミングランキング」の週間再生数記録において、女性アーティスト歴代最高記録を樹立するなど、勢いは増すばかりだ。そんなHANAから3人が登場。■Who is “HANA”？自分自身や世間からNOを突き付けられてきた女性たちに呼びかけた、BMSG × CHANMINA GIRLS GROUP AUDITION PR