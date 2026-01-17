¤Î¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ö¥Õ¥©ー¥ë¥¢¥¦¥È¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖFallout Shelter¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤¬À½ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ö¥Õ¥©ー¥ë¥¢¥¦¥È¡×¤ÏÆ±¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¿Íµ¤¥²ー¥à¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥·¥êー¥º¡£À¤³¦¤Î½ªËö¤«¤é200Ç¯¸å¡¢²÷Å¬¤ÊÃÏ²¼»ÜÀß¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Îµï½»¼Ô¤¬¡¢Êü¼ÍÇ½¤Ë±øÀ÷¤µ¤ì¤¿ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ¾å¡¦¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Ç¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¡£Ê£»¨´ñÌ¯¤ÇÈó¾ï¤ËË½ÎÏÅª¤ÊÀ¤³¦¤Ç