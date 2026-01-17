『スター・ウォーズ』の新たな映画3部作の近況が明らかになった。ルーカスフィルム社長を退任するキャスリーン・ケネディが米にて報告した。 『X-MEN』シリーズのサイモン・キンバーグが製作と脚本を手がける新3部作。スカイウォーカー・サーガの影響を受けず、全く新しいキャラクターとストーリーが用意されると伝えられている。ケネディは以前、本企