１月１７日の京都４Ｒ・３歳新馬（ダート１４００メートル＝１６頭立て）は、４番人気のホウショウルクス（牝、栗東・東田明士厩舎、父パイロ）が逃げ切った。勝ち時計は１分２７秒０（良）。スタートも二の脚も速く、１番枠からスムーズにハナへ。道中のリズムは良く、４コーナーでも他馬より余裕のある手応えだった。直線でも脚いろは衰えず、シャープな伸び。外から２着プリンセスアツコ（鮫島良太騎手）が追い込んできたが