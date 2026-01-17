大阪市の淀屋橋駅西地区市街地再開発組合と組合員として参加する大和ハウス工業、住友商事、関電不動産開発が土佐堀通と御堂筋に囲まれた市中心部で建設していた複合施設「淀屋橋ゲートタワー」（中央区北浜）が、完成した。大和ハウス工業が明らかにしたもので、春からオフィスフロアの入居が始まり、7月に商業施設を入れてグランドオープンする。【こちらも】札幌都心部の大通西4丁目再開発、ビル名称が「SAPPORO ONE」に淀