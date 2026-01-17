タカラスタンダード（7981、東証プライム）。システムキッチン大手。ホーロー技術に強み。新築マンション向けで好シェア。ホーローを活かしたキッチンで斯界に乗り込んだ。金属の表面にガラス質のシリカなどを850度の高温で焼きつけた素材。「酸・アルカリに強い」「熱伝導が良い（愚妻曰く。「だから煮込み料理に適している」）」などの特徴を有する、とされる。【こちらも】インフレで割高感が消えた、モスフードの快調収益