俳優の玉木宏がポルトガルで行われている欧州ブラジリアン柔術大会で銅メダルを獲得した。玉木は男性紫帯マスター４の７０キロ部門で出場。３位に輝き、大会を主催する国際ブラジリアン柔術連盟（ＩＢＦＦＦ）のインスタグラムに柔道着をまとった自身の姿も投稿されている。