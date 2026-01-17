大学入学共通テストが17日から始まり、高知県内では高知県立大学や高知大学など4つの会場で試験がおこなわれています。17日から全国一斉に大学入学共通テストが始まりました。県内では高知大学や高知工科大学など4つの会場が試験会場となっていてこのうち、高知県立大学・永国寺キャンパス試験場では午前9時前、受験生たちが緊張した様子で会場に入っていました。大学入試センターによりますと県内の志願者数は2025年より5人