海外の拠点から日本を狙う特殊詐欺の被害が後を絶ちません。こうした犯罪に立ち向かうため、いま、民間企業の力を生かそうという動きが広がっています。先月、都内で、東南アジアなどの捜査機関が参加する国際会議が開かれました。海外の拠点から日本に仕掛けられる特殊詐欺などの被害を防ごうと、警察庁が外国警察に連携を呼びかけたのです。この会議で日本警察は、インド警察と共同でサポート詐欺の拠点を摘発した成功例を説明。