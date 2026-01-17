ＤｅＮＡを昨季で退団した三嶋一輝投手（３５）が現役引退を決断したことが１７日、分かった。「明日をつかむために戦い続けた」という１３年間のプロ生活。先発から始まり、中継ぎ、守護神と投手の全てを経験し、国指定の難病「胸椎黄色靱帯（じんたい）骨化症」からの復活劇では勇気を届けた。記録よりも記憶に残るプロ野球選手として、これからを後輩たちに思いを託す。自分のためだけではない、誰かのために強くありたいと