「ラブライブ！蓮の空女学院スクールアイドルクラブ」に出演する声優の野中ここな（１９）が１７日、都内で行われた初の写真集「うたかた」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）の発売記念イベントを開催した。１０代の最後に希望がかなった。昨年の夏に、地元の長崎で撮影し、初めて乗馬体験もした。撮影後は空港に家族が見送りに来て、激励の言葉をかけられたといい「発売前はちょっとためらっていたんですけど、大好きな長崎で撮影ができて