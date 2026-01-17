大通りから一本入った裏路地にあるこちらのお店では、産地直送の新鮮野菜を主役にグリル料理や自家製パスタなど“カラダがよろこぶ”メニューが楽しめます!そんな魅力あふれるラインナップの中から、今回は前菜からメイン、デザートまで、おすすめ料理を中心にたっぷり味わってきました。 食事の幕開けを彩る、3色パンとフレッシュ野菜ジュース まずはお通しの自家製パンと共に、にんじんをベースに甘酸