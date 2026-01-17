自民党の菅元総理が、次の衆議院選挙に出馬しないことを正式に表明し、政界を引退することになりました。菅氏はけさ、地元・横浜で記者団に対し、77歳を迎え「後進に道を譲ることを考えた」と説明しました。政治家として最も印象に残ったことには、総理として取り組んだ新型コロナへの対応をあげました。菅氏は不妊治療の保険適用や携帯電話料金の引き下げなどに尽力し、歴代最長の7年8か月にわたって官房長官を務めました。