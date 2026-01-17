きのう夜からきょうにかけ住宅の火事が相次ぎ、岐阜県関市で2人が死亡しました。きょう午前2時前、岐阜県関市の住宅で「1階から出火して2階に逃げ遅れがいる」と住人の女性から119番通報がありました。この火事で木造2階建ての住宅が焼け、現場から男性と女性の遺体が見つかりました。警察によりますと、この家に住む中学生で13歳の三男と小学生で11歳の長女の2人と連絡が取れておらず、警察は、遺体はこの2人とみて身元の確認を進