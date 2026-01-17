12日に、92歳で亡くなった歌手郷ひろみ（70）の母、原武輝代さんの告別式が17日、東京・桐ケ谷斎場で執り行われた。喪主を務めた郷は所属事務所を通じ、告別式で読み上げた母への手紙の内容を発表した。◆以下、手紙内容拝啓原武輝代様あなたのしつけは本当に厳しかった。僕が郷ひろみになる前から、ずっとずっと。「簡単に弱音を吐いたら、お母さんは怒るよ！」あなたの笑顔が見たいから、僕は頑張ることを覚えました。「自分に