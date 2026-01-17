「埋まった兄」【写真】”生首”写真はこちらそんなコメントが添えられた1枚の写真がXで大きな話題を呼んでいます。一面の銀世界に染まった森の中、雪からひょっこりと飛び出しているのは、シベリアン・ハスキーの「ハウル」くん（13歳・男の子）。ピーンと立った耳と、うっとりと目を細めた表情…。見えているのはお顔と頭だけで、首から下は雪の中にすっぽりと埋まっています。一見すると寒々しい、あるいは驚きの光景ですが、当