私はマユコ。20代前半で結婚して、5才の子どもが1人います。元旦那とは少し前に離婚しました。なにかにつけて罵倒してくる人だったから、今は別れてむしろスッキリしています。つらい時期に悩みを聞いてくれた学生時代からの友人、アンナ、エリ、ネネには感謝しています。しかし困ったことがひとつ。うちの母が子どもを夜預かってくれなくなったのです。子ども抜きでの気心知れた友人4人での飲み会は、私にとって大切な場だったの