年末から欠航が続いていた酒田と飛島を結ぶ定期船「とびしま」の臨時便が１５日、酒田港を２３日ぶりに出航しました。 【写真を見る】「いつ出られるんだろう」島民が語る命綱を絶たれた3週間とは...飛島への定期船が23日ぶりに出航画面には「配送は保留中です」の表示島民同士で物資を融通し合う日々島民の女性にインタビュー（山形） 待ちに待った出航に、島民からは安堵の声が聞かれました。 酒田港と飛島を結ぶ