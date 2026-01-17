建築家、吉村靖孝による「マンガアーキテクチャ−建築家の不在」が北九州市小倉北区のTOTOミュージアムで開かれている。吉村が実際に設計した建築の模型や、それをモチーフに描かれた漫画などを展示。建てられて終わりではない、建築のその先にあるイメージを膨らませてくれる。