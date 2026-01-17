昨年4勝を挙げて年間女王に輝いた佐久間朱莉。ゆったりしたリズムのスイングには、「弱ダウンブロー」の秘訣が詰まっていると大西翔太コーチは語る。そのスイングの特徴を教えてもらった。【連続写真】トップで左手甲を真っすぐにしてゆったり切り返す佐久間のアイアンスイング◇◇◇佐久間プロのスイングの1番の特徴は切り返しの上手さにあります。ゆっくりテークバックし、「トップの間」を作ってから下半身で切り返してい